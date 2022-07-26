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Dünya

BM: Filistin-İsrail barışı için iki devletli çözüm nihai hedef

Birleşmiş Milletler, Filistin sorununun çözümsüz bırakılmasına karşı uyarıda bulunarak, nihai hedefin, Filistin ve İsrail'in barış ve güvenlik içinde yaşamasını sağlayacak iki devletli çözüm olduğunu vurguladı.

Mücahit Oktay   | 26.07.2022
BM: Filistin-İsrail barışı için iki devletli çözüm nihai hedef

New York

New York'taki BM Genel Merkezi'nde, BM Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Lynne Hastings, BM'nin Orta Doğu'da barışa katkı sağlayacak nihai hedefinin "BM kararları, önceki anlaşmalar ve uluslararası hukuk doğrultusunda Filistin ve İsrail'de iki devletli çözümün tesis edilmesi" olduğunu söyledi.

Hastings, "Filistin-İsrail anlaşmazlığının çözümsüz bırakılması daha da kötüleşmeye yol açacaktır. Filistinliler ile İsrail arasındaki çatışmadaki temel sorunları çözecek meşru bir siyasi sürecin alternatifi yoktur. Olumsuz eğilimleri tersine çevirmek ve Filistin halkını desteklemek için acil adımlar atılmalıdır." ifadesini kullandı.

Bu yıl, Filistinlilere ait 399 evin yıkımı ve tahliyesinin 400'den fazla Filistinlinin yerinden edilmesine yol açtığını belirten Hasting, İsrail yerleşimlerinin genişlemesinin "yaşayabilir bir Filistin devleti kurma umutlarını baltalayacağı" uyarısında bulundu.

Hasting, yıllarca Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim genişlemesinin devam ederek Filistinlilerin kullanabileceği toprakların istikrarlı şekilde azaltıldığına ve yaşayabilir bir Filistin devleti için umutların aşındırıldığına işaret etti.

Gazze Şeridi'yle ilgili Hasting, "BM ve diğer ortakların çabaları, hayati insani yardım ve kalkınma yardımı sağlamaya, insanların ve malların giriş çıkışına ilişkin kısıtlamaları hafifletmeye devam ederken durumun kırılganlığı devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hasting, BM'nin Gazze'ye yaptığı acil gıda yardımının yıl sonuna kadar sürdürülebilmesi için 72 milyon dolara ihtiyacı olduğunu kaydetti.

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