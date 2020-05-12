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Dünya

BM Dünya Gıda Programı: Kovid-19 nedeniyle Yemen'de gıda fiyatları arttı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Yemen'de gıda fiyatlarının yükseldiğini duyurdu.

Said İbicioğlu   | 12.05.2020
BM Dünya Gıda Programı: Kovid-19 nedeniyle Yemen'de gıda fiyatları arttı

Yemen

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programının (WFP) Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, salgın sebebiyle Yemen'de gıda fiyatlarının arttığı ve bu durumun Yemen'deki birçok insanı olumsuz etkileyeceği belirtildi.

Açıklamada, Yemenliler için can damarı niteliğinde olan insani yardımların devam etmesinin zorunlu olduğu ifade edildi.

Yemen Sağlık Bakanlığı, hükümetin kontrolündeki bölgelerde Kovid-19 vaka sayısının 65'e, can kaybının 10'a çıktığını açıklamıştı.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 5 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemedeki eksiklik gibi nedenler de salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

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