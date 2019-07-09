Euro
6.43
Dolar
5.73
BIST 100
98,703.99
Altın
1,393.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Oturumu'na katılıyor
logo
Dünya

BM: Cinayetler, savaşlardan beş kat daha fazla can aldı

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin raporunda, "Dünya genelinde cinayete kurban gidenlerin sayısı savaşlar ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde hayatını kaybedenlerden beş kat daha fazla." bilgisi verildi.

Betül Yürük   | 09.07.2019
BM: Cinayetler, savaşlardan beş kat daha fazla can aldı

New York

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde cinayete kurban gidenlerin sayısının savaşlar ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde hayatını kaybedenlerden beş kat daha fazla olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin açıkladığı rapora göre, 2017 yılında dünya genelinde 464 bin kişi cinayete kurban giderken, aynı yıl savaş ve çatışmalarda 89 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 26 bin kişiyse terör eylemleri sonucu yaşamını yitirdi.

Raporda cinayet kurbanlarının silahlı çatışmalar ve savaşlarda hayatını kaybedenlerden beş kat daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

En yüksek cinayet oranları Orta Amerika'da

Dünya genelindeki cinayetlerin yüzde 19'u organize suçlardan kaynaklanırken, en yüksek cinayet oranları da organize suçların ve çete şiddetinin yaygın olduğu Orta Amerika'da görüldü. Orta Amerika'da her 100 bin kişiden 62,1'i cinayete kurban gitti.

Rapora göre cinayet oranlarının en düşük olduğu yerler ise Asya, Avrupa ve Orta ve Güney Pasifik'teki ada devletleri.

Kadın cinayetlerinin yüzde 58'i aile içi şiddetten kaynaklanıyor

Raporda ayrıca aile içi şiddet nedeniyle öldürülen kadınların oranında da artış yaşandığına ve kadın cinayetlerinin yüzde 58'inin aile içi şiddetten kaynaklandığına dikkat çekildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Etiyopya Yahudileri İsrail için ciddi bir iç sorun
Yemen barışı için kozmopolit diplomasi
Çin hükümeti Hong Kong'da ateşi maşayla tutuyor
Mısır'da darbenin hasarı her geçen yıl artıyor
İran’ın uranyum zenginleştirme kararı ve muhtemel sonuçları

Benzer haberler

BM: Cinayetler, savaşlardan beş kat daha fazla can aldı

BM: Cinayetler, savaşlardan beş kat daha fazla can aldı

'Boko Haram 8 bin çocuğu asker olarak kullandı'

BM'den İdlib'e insani yardım

'Keşmir'de yaşayan siviller yaşam hakkı dahil insan hakları ihlallerine maruz kalıyor'

'Keşmir'de yaşayan siviller yaşam hakkı dahil insan hakları ihlallerine maruz kalıyor'
'Srebrenitsa'da yaşananlar insanlık tarihinin en büyük başarısızlığıdır'

'Srebrenitsa'da yaşananlar insanlık tarihinin en büyük başarısızlığıdır'

SETA'dan açıklama

SETA'dan açıklama