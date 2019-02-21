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Dünya

BM, Batı Sahra'daki misyonuna yeni komutan atadı

Birleşmiş Milletlerin Batı Sahra'daki Referandum Misyonuna yeni komutan atandı.

Khalid Mejdoub,Gülşen Topçu  | 21.02.2019
BM, Batı Sahra'daki misyonuna yeni komutan atadı

Rabat

BM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistanlı General Ziya er-Rahman'ı, Fas ile Polisario Cephesi arasındaki çekişmeli bölge Batı Sahra'da görev yapan MINURSO'nun yeni komutanı olarak görevlendirdi.

Rahman'ın, bu ay görev süresi dolan Çinli General Xiaojun Wang'ın yerine getirildiği kaydedildi.

Rahman, 2015-2016 yıllarında Florida'daki ABD Merkez Komutanlığında ulusal temsilci ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki İstikrar Misyonunda (MONUSCO) askeri gözlemcilik görevlerinde bulunmuştu.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin (BM) ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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