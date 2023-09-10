Dolar
26.85
Euro
28.74
Altın
1,919.22
ETH/USDT
1,626.30
BTC/USDT
25,799.00
BIST 100
8,325.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM: Afganistan'da sentetik uyuşturucu kaçakçılığında ciddi artış görüldü

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi, Afganistan ve komşu ülkelerde sentetik uyuşturucu kaçakçılığının ciddi oranda artış gösterdiğini, 2017-2021'de ele geçirilen metamfetamin miktarının 12 kat arttığını bildirdi.

Aşkın Kıyağan  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
BM: Afganistan'da sentetik uyuşturucu kaçakçılığında ciddi artış görüldü

Viyana

UNODC tarafından yayımlanan son raporda Afganistan ve komşu ülkelerde metamfetamin kaçakçılığının artış gösterdiği uyarısında bulunuldu.

Raporda, bu ülke ve çevresinde 2017’de ele geçirilen 2,5 ton sentetik uyuşturucunun 2021’de 29,7 tona çıkarak 12 kat arttığına işaret edildi.

Taliban’ın Afganistan’da 2022’de eroini yasaklamasına rağmen ticaretinin sınırlı da olsa devam ettiği belirtilen raporda, yasak sonrası metamfetamin kaçakçılığı ve üretiminde ciddi artış görüldüğü, bölgede üretilen uyuşturucunun etkili olduğu pazarın yeniden şekillendiği kaydedildi.

"Derhal müdahale etmemizi gerektiriyor"

Raporda, UNODC Başkanı Ghada Fathi Waly’nin verilere ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi.

Waly, "Afganistan'da ve bölgede metamfetamin kaçakçılığında yaşanan artış, yasa dışı uyuşturucu pazarında önemli bir değişime işaret ediyor ve derhal müdahale etmemizi gerektiriyor." uyarısında bulundu.

Mücadelede bölgesel işbirliğinin sentetik maddelerin daha geniş alanlara yayılmasını önlemek için ciddi önem arz ettiğini vurgulayan Waly, UNODC’nin son raporunun sentetik uyuşturucuyla mücadelede uluslararası topluma önemli bilgiler verdiğinin altını çizdi.

UNODC’nin, Afganistan’daki afyon üretimine ilişkin verileri gelecek ay paylaşacağı raporla kamuoyuna duyuracağı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'dan ayrıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş Bilecik Valiliğini ziyaret etti
Edirne'de 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

BM: Afganistan'da sentetik uyuşturucu kaçakçılığında ciddi artış görüldü

BM: Afganistan'da sentetik uyuşturucu kaçakçılığında ciddi artış görüldü

BM: Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerde düzenleyeceği seçimlerin yasal zemini yok

Avrupa'daki yüz binlerce Ukraynalı mülteci çocuk bu yıl da eğitimden mahrum kalabilir

BM Genel Kurulu'nun 78. dönemi başladı

BM Genel Kurulu'nun 78. dönemi başladı
BM: Yardım ulaşmazsa yıl sonuna kadar Mali'de 200 bin çocuk açlıktan ölebilir

BM: Yardım ulaşmazsa yıl sonuna kadar Mali'de 200 bin çocuk açlıktan ölebilir
Nijer'de BM ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları askeri bölgelerde askıya alındı

Nijer'de BM ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları askeri bölgelerde askıya alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet