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Dünya

BM: 2022'de 22 milyon Etiyopyalı insani yardıma ihtiyaç duyacak

Gökhan Kavak   | 23.12.2021
BM: 2022'de 22 milyon Etiyopyalı insani yardıma ihtiyaç duyacak

İstanbul

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Etiyopya'da gelecek yıl 22 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyacağı uyarısı yaptı.

BM'den yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya'daki insani krizin gelecek sene derinleşeceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "2022'de 22 milyon Etiyopyalı insani yardıma ihtiyaç duyacak." ifadesi kullanıldı.

Ülkede devam eden çatışmaların, kuraklık, sel ve salgın hastalıkların milyonlarca kişinin hayatını olumsuz etkilediği belirtildi.

Etiyopya Yüksek İslam Konseyi, çatışmalar nedeniyle ülke içinde göç eden kişiler için uluslararası topluma yardım çağrısında bulunmuştu.

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