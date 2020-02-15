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Dünya

Bloomberg, başkanlık yarışına Hillary Clinton ile girebilir

ABD'de Demokrat Parti'den başkanlık seçimleri için aday adayı olan eski New York Belediye Başkanı ve iş adamı Michael Bloomberg'in, eski Dışişleri Bakanı ve 2016 başkan adaylarından Hillary Clinton'la seçimlere girmeyi düşündüğü iddia edildi.

Dildar Baykan   | 15.02.2020
Bloomberg, başkanlık yarışına Hillary Clinton ile girebilir

Washington DC

ABD basınının Bloomberg'in kampanya kaynaklarına dayandırdığı haberlerine göre, Bloomberg, Hillary Clinton ile seçime girmeye hazırlanıyor. 

Anketlerden çıkan sonuçlarda, seçmenin Clinton'ın başkan yardımcılığına aday gösterilmesine sıcak baktığı ve bu durumun Bloomberg'in oylarını yükselttiği ortaya kondu.

ABD'de seçim süreci

ABD'de 4 yılda bir yapılan başkanlık seçimleri geleneksel olarak Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Parti adayları arasında geçiyor. Yarışa katılan bazı küçük partilerin ve bağımsız adayların başkanlık sürecinde herhangi bir etkileri bulunmuyor.

Partiler çok sayıda aday adayının katıldığı ve yaklaşık 5 ay süren ön seçim sürecinin sonunda, parti kongrelerinde kimin başkan adayı olacağını belirliyor.

Ön seçim sürecinde parti toplantıları ve sandık başına gidilerek yapılan seçimler olmak üzere, her eyaletin kendi parti yönetiminin belirlediği iki tip seçim uygulanıyor.

Ön seçim sürecinin ardından Demokrat Parti 13-16 Temmuz'da Milwaukee'de, Cumhuriyetçi Parti ise 24-27 Ağustos arasında Charlotte'de kendi başkan adayını resmen açıklayacak.

3 Kasım salı günü yapılacak başkanlık seçimlerinde seçmenler esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy verecek ve ABD'de "Delegeler Kurulu" adı verilen bu sistemde, her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış 538 delege belirlenecek. Bu sayının yarıdan bir fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday başkan olacak.




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