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Dünya

Blinken'dan Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıklara 'barışçıl çözüm' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıklara uluslararası hukuk çerçevesinde barışçıl çözümler bulunması gerektiğini söyledi.

Hakan Çopur   | 26.03.2021
Blinken'dan Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıklara 'barışçıl çözüm' çağrısı

Washington

Antony Blinken, Brüksel temaslarının son gününde Euronews'e bir röportaj verdi ve ziyaretini değerlendirdi.

ABD ile Avrupa Birliği (AB) ve NATO kapsamında müttefikler arasındaki iş birliğinin artması bakımından Brüksel'deki görüşmelerinin çok verimli geçtiğini söyleyen Blinken, gerek ortaklık konularının gerekse bazı farklılıkların açık şekilde konuşulduğunu belirtti.

Blinken, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki son duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, son dönemde bölgede tansiyonun yavaş yavaş düştüğünü ve iki ülkenin de provokasyonlardan uzak durduğunu kaydetti.

NATO'nun bu konuda önemli bir rol oynadığına işaret eden Blinken, "Uluslararası hukuka göre bu farklılıklara barışçıl çözümler bulunduğunu görmeye ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Blinken ayrıca bölgedeki doğal kaynaklarının paylaşımı konusunun da ilgili ülkeleri bir araya getirecek bir başlık olması gerektiğini vurgulayarak, "Bu kaynakların ortak kullanımı ve ortak yatırımlar ülkeleri bir araya getirmeli. Tam da bunun olmasını umuyoruz." dedi.

Türkiye'nin S-400'leri almasından duydukları kaygıyı yeniden dile getiren Blinken, bu ve benzeri anlaşmazlık konularının ancak diyalog yoluyla çözülebileceğine inandıklarını söyledi.

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