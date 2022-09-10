Dolar
18.24
Euro
18.32
Altın
1,717.41
ETH/USDT
1,719.40
BTC/USDT
21,392.00
BIST 100
3,521.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Blinken, von der Leyen ile Ukrayna’yı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna'ya verilen desteği görüştü.

Kasım İleri   | 10.09.2022
Blinken, von der Leyen ile Ukrayna’yı görüştü

Washington DC

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, Blinken’ın von der Leyen ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Price, Bliinken’ın von der Leyen ile Ukrayna'ya verilen desteğin devamını, ABD'nin Avrupa'nın enerji güvenliğine bağlılığını ve Ukrayna'ya karşı savaşından dolayı Rusya'ya yönelik koordinasyonu görüştüğünü belirtti.

İki üst düzey yetkilinin aynı zamanda, Bosna-Hersek'te istikrar ve güvenliğin sağlanmasının önemini görüştüklerine işaret eden Price, küresel sağlık sorunlarının da ele alındığını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri Ro-Ro gemisine taciz ateşi açtı
Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu Aydın'daki kabri başında anıldı
Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından "balkondan düşüp ölen çocuğa" ilişkin açıklama
Pençe-Kilit Operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

ABD Sri Lanka’ya 40 milyon dolarlık tarımsal yardım yapacak

ABD Sri Lanka’ya 40 milyon dolarlık tarımsal yardım yapacak

Blinken, von der Leyen ile Ukrayna’yı görüştü

Tahran'dan İran İstihbarat Bakanlığı ve Bakanı'na yaptırım uygulayan ABD'ye tepki

ABD'de iki şerif yardımcısı görevleri sırasında öldürüldü

ABD'de iki şerif yardımcısı görevleri sırasında öldürüldü
ABD'nin başkentinde gelen göçmen otobüsleri nedeniyle "acil durum" ilan edildi

ABD'nin başkentinde gelen göçmen otobüsleri nedeniyle "acil durum" ilan edildi
ABD'den Libyalı taraflara diyalog ve erken seçim çağrısı

ABD'den Libyalı taraflara diyalog ve erken seçim çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet