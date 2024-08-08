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Dünya

Blinken ve Guterres, Venezuela'daki seçimi görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela'daki devlet başkanı seçimini ele aldı.

Dilara Karataş  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Blinken ve Guterres, Venezuela'daki seçimi görüştü

Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken ile Guterres, telefonda görüştü.

Blinken, muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez'in seçimde daha fazla oy aldığını savunarak, gerçek verilerin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun mağlup olduğuna dair kanıt sunduğunu belirtti.

Guterres ve Blinken, muhalefet liderlerinin durumlarından "endişeli" olduklarını dile getirerek, Venezuela'da barış içinde bir geçiş sağlanması için tarafları birbirleriyle görüşmeye çağırdı.

Maduro, 3. kez kazanmıştı

Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet başkanı seçiminin ardından çıkan şiddet olaylarında gözaltına alınanların sayısının 2 bin 229'a yükseldiğini belirtmişti.

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