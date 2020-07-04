Euro
7.72
Dolar
6.86
BIST 100
116,639.50
Altın
1,774.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın Yemen'e yaptığı yardımlar 5 yılda 12 kat arttı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, ülkeye yapılan yardımların 12 kat arttığını duyurdu.

Omar Alothmani,Gülşen Topçu   | 04.07.2020
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın Yemen'e yaptığı yardımlar 5 yılda 12 kat arttı

Aden

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Yemen'de savaşın başladığı tarihten bu yana ülkeye yapılan yardımların 12 kat arttığını duyurdu.

WFP'nin internet sitesinde yer alan bir raporda, Yemen'de savaşın başladığı tarihten bu yana geçen 5 yıl içinde gıda yardımı yapılan kişi sayısının aylık 1 milyondan, 12 milyona yükseldiği ifade edildi.

Faklı illerden ve çeşitli meslek gruplarından 5 kişinin hayat hikayelerine yer verilen raporda, bu anlatılar üzerinden Yemen'de yaşanan sıkıntılara dikkat çekildi.

Ülkede 3 milyon 650 bin kişinin yerinden edildiği ve milyonlarca kişinin de işsiz kaldığına işaret edilen raporda, Yemen'deki insani müdahale planıyla 20 milyon 100 bin kişiye ulaşılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanı Koca düğünlerde maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu
İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 44 bin 198'e çıktı
Türkiye'de Kovid-19'dan 179 bin 492 kişi iyileşti
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor

Benzer haberler

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın Yemen'e yaptığı yardımlar 5 yılda 12 kat arttı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın Yemen'e yaptığı yardımlar 5 yılda 12 kat arttı

Türkiye'nin gönderdiği tıbbi malzeme yardımı Sancak bölgesine ulaştı

Türkiye'nin Sancak bölgesi için gönderdiği tıbbi yardımlar Sırbistan'a ulaştı

Husiler Arap koalisyon güçlerini Sana'da tıbbi malzeme deposunu vurmakla suçladı

Husiler Arap koalisyon güçlerini Sana'da tıbbi malzeme deposunu vurmakla suçladı
BM Yemen Temsilcisi Griffiths Umman'da Husilerle görüşecek

BM Yemen Temsilcisi Griffiths Umman'da Husilerle görüşecek
İHH, Suriye'ye 6 ayda bin 750 tır yardım ulaştırdı

İHH, Suriye'ye 6 ayda bin 750 tır yardım ulaştırdı