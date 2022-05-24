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Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk maymun çiçeği vakası görüldü

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ilk defa bir kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi.

Abdelrahman Fathy Ramadan Mohamed, Muhammed Semiz   | 24.05.2022
Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk maymun çiçeği vakası görüldü

Abu Dabi

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Afrika'dan gelerek ülkeyi ziyaret eden 29 yaşındaki bir kadında maymun çiçeği virüsü tespit edildiği ve kadına gerekli sağlık hizmetlerinin sağlandığı belirtildi.

Hastayla temaslıların tespit edilmesi dahil gerekli tüm önlemlerin alındığı kaydedildi.

Böylece BAE, maymun çiçeği virüsü görülen ilk Körfez ülkesi oldu.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.


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