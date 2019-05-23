Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.85
Dolar
6.13
BIST 100
84,382.92
Altın
1,278.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

'Birçok yabancı yetkili ABD'yi temsilen İran'a geldi'

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi, "Birçok yabancı yetkili ABD'yi temsilen İran'a geldi. Bu ziyaretlerin bir kısmı basına yansıyor, bazıları da mahrem kalıyor." dedi.

Muhammet Kurşun   | 23.05.2019
'Birçok yabancı yetkili ABD'yi temsilen İran'a geldi'

Tahran

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi, birçok yabancı yetkilinin son günlerde ABD'yi temsilen İran'a geldiğini söyledi.

Hüsrevi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında İran ile ABD arasında ara buluculuk için Tahran'a gelen yabancı yetkililerle ilgili bilgi verdi.

Hüsrevi, ABD ile İran arasında müzakerelerin yeniden başlaması için Tahran'a gelen yetkililer hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Birçok yabancı yetkili ABD'yi temsilen İran'a geldi. Bu ziyaretlerin bir kısmı basına yansıyor, bazıları da mahrem kalıyor."

Hüsrevi, gelen yetkililere ABD'nin davranışlarının değişmemesi, ülke menfaatlerinin temin edilmemesi ve pratik adımlarda yeni bir şey olmaması halinde "müzakerenin hiçbir şekilde gündemde olmayacağı" mesajını verdiklerini aktardı.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'nin hafta içinde İran-ABD arasında ara buluculuk yapmak üzere Tahran'a geldiği iddia edilmişti. Öte yandan Irak'ın da gerginliğin azaltılması için hem İran'a hem de ABD'ye heyet göndermeye hazırlandığı kaydedilmişti. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE-Suudi ekseninin statükocu politikasının geleceği
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi
İdlib: Suriye kördüğümünde son nokta
İngiltere'de Brexit Partisi 'in' Muhafazakar Parti 'out'

Benzer haberler

Çin ABD’yi 'Tek Çin' ilkesine bağlı kalmaya çağırdı

Çin ABD’yi 'Tek Çin' ilkesine bağlı kalmaya çağırdı

ABD savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçti

Çin'den ABD'ye ticaret müzakerelerinde 'samimiyet' çağrısı

İran'daki fırtına ve şiddetli yağışlarda can kaybı 24'e yükseldi

İran'daki fırtına ve şiddetli yağışlarda can kaybı 24'e yükseldi
Kıran’dan ABD’nin S-400 konusunda Türkiye’ye süre verdiği iddiasına yalanlama

Kıran’dan ABD’nin S-400 konusunda Türkiye’ye süre verdiği iddiasına yalanlama

ABD'yi vuran fırtına ve şiddetli yağış can aldı

ABD'yi vuran fırtına ve şiddetli yağış can aldı