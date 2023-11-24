Binlerce Ürdünlü Gazze ile dayanışma için yürüdü
Ürdün'de binlerce kişi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 15 bine yakın kişiyi öldürdüğü Gazze Şeridi ve Filistin direnişiyle dayanışma için yürüdü.
Amman
Ulusal Direnişi Destekleme Forumu ve Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi'ne bağlı İslami Hareket'in çağrısıyla düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.
Başkent Amman'daki El-Hüseyni Camisi önünde toplanan Ürdünlüler En-Nahil Meydanı'na kadar yürüdü.
"Bizim tercihimiz direniş" başlığıyla düzenlenen yürüyüşte, göstericiler Ürdün halkını "İsrail'in kabusu olarak" niteledi ve İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi selamlayarak Filistin direnişine destek sloganları attı.
Göstericiler, "Bizim tercihimiz direniş" ve "Biden savaş suçlusu ve çocuk katilidir" gibi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınayan yazıların olduğu pankartlar taşıdı.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.
İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.
İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 231 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.
İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.
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