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Dünya

Binlerce İsrailli Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi

Binlerce İsrailli, Kudüs, Tel Aviv ve kuzeydeki Kaysariyye kentlerinde düzenledikleri protestolarda, Başbakan Netanyahu'nun istifasını istedi.

Hamdi Yıldız   | 07.03.2021
Binlerce İsrailli Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

İstanbul

Resmi Kan yayın kuruluşunun haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki ikametgahı önünde toplanan protestocuların bir kısmı, çevredeki bazı başbakan destekçilerinin saldırısına uğradı.

Tel Aviv ve Kaysariyye kentlerinde de düzenlenen benzeri gösterilerde, Netanyahu ve hükümetinin yolsuzlukları aleyhinde sloganlar atıldı, "Netanyahu, başaramadın artık çek git", "Netanyahu, kötü koktun, git artık" yazılı pankartlar taşındı.

Ülkedeki 23 Mart'ta yapılacak genel seçimler öncesinde düzenlenen protestolar 37 haftadır devam ediyor. Bazen haftada iki kez düzenlenen protestolarda, Netanyahu aleyhindeki yolsuzluk davaları ve Kovid-19 sürecindeki başarısız yönetimi nedeniyle Netanyahu'nun istifası dillendiriliyor.

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