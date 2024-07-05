Dolar
32.66
Euro
35.39
Altın
2,365.35
ETH/USDT
2,884.90
BTC/USDT
54,600.00
BIST 100
10,872.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Haliç Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.
logo
Dünya

Binlerce İsrailli "esir takası anlaşması" talebiyle gösteri düzenledi

İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin geri getirilmesi için Filistinli gruplarla esir takası anlaşması imzalanması talebiyle Batı Kudüs'te gösteri düzenledi.

Said Amori, Halime Afra Aksoy  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
Binlerce İsrailli "esir takası anlaşması" talebiyle gösteri düzenledi

Kudüs

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, binlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutuna doğru yürüdü.

Filistinli gruplarla esir takası anlaşması imzalanması ve erken seçime gidilmesini isteyen göstericiler, Netanyahu'yu "İsrail'in güvenliğini tehlikeye atmakla" suçladı.

Başkent Tel Aviv de gün içinde hükümet karşıtlarının protestolarına sahne oldu.

Erken seçime gidilmesini isteyen İsrailliler, Tel Aviv yakınındaki bir otoyolu trafiğe kapattı. Eylemde "yıkım hükümeti yeter" yazılı pankart taşıdı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 11 Filistinli öldü, 87 bin 445 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 322’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 677 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 561 Filistinli hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-48" operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Milli Eğitim Komisyonunda kabul edildi
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alımı yapılacak
Ulaştırma alanında düzenlemeler için kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Benzer haberler

Binlerce İsrailli "esir takası anlaşması" talebiyle gösteri düzenledi

Binlerce İsrailli "esir takası anlaşması" talebiyle gösteri düzenledi

Hamas yetkilisi: Hamas, Gazze'de ateşkese yönelik son girişime olumlu yanıt verdi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli öldürüldü

AB Temsilcisi Borrell: En büyük pişmanlığım Netanyahu'nun Gazze'de yaptıklarını engelleyememek

AB Temsilcisi Borrell: En büyük pişmanlığım Netanyahu'nun Gazze'de yaptıklarını engelleyememek
Netanyahu ile Biden telefonda görüştü

Netanyahu ile Biden telefonda görüştü

Haaretz: İsrail ordusu Gazze’nin dörtte birinde işgalini sürdürmeyi planlıyor

Haaretz: İsrail ordusu Gazze’nin dörtte birinde işgalini sürdürmeyi planlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet