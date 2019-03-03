Biltaci, hastaneye sevkini istedi

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı eski Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci, beyin kanaması geçirdiği gerekçesiyle hastaneye sevkini istedi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, kamuoyunda askeri darbeyle görevden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve Biltaci'nin yanı sıra 23 sanığın daha hazır bulunduğu davanın duruşması görüldü.

Biltaci, duruşmada 15 Ocak'ta beyin kanaması geçirdiğini, bunun sonucunda sağ elini normal kullanamadığını, konuşma güçlüğü çektiğini ve algılama sorunu yaşadığını söyledi.

Hapishane doktorunun tavsiyesine göre beynine emar, boyun damarlarına da ultrason çekilmesi gerektiğini ancak şu ana kadar bunların hiçbirinin yapılmadığını kaydeden Biltaci, mahkeme heyetinden sağlık kontrolü için El-Kasr el-Ayni Üniversite Hastanesine nakledilmesi talebinde bulundu.

Mursi ve 35 kişi hakkında, "devletin çıkarlarına zarar vermek amacıyla Hamas, Lübnan'daki Hizbullah örgütü ve İran Devrim Muhafızları ile suç amaçlı iş birliği" yaptıkları iddiasıyla 18 Aralık 2013'te dava açılmıştı.

Biltaci ailesinden önceki gün yapılan yazılı açıklamada, 3 yıldır ziyaretine izin verilmeyen Muhammed el-Biltaci'nin beyin kanaması geçirdiği duyurulmuştu.

Baradey'den hapishanelerdeki İhvan yetkililerini ziyaret engeline tepki

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, askeri darbeyle görevden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile Müslüman Kardeşler Teşkilatı yetkililerinin hapishanelerde ziyaret edilmesinin engellenmesine tepki gösterdi.

Baradey, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer doğruysa ki hata olmasını umarım, Muhammed Mursi, oğlu Usame, Muhammed el-Biltaci ve diğerlerinin, aylarca, hatta yıllarca ziyaret edilmesi engelleniyor" ifadesini kullanarak, bunun ahlaki ve hukuki olarak çok çirkin bir durum olduğunu belirtti.

Bu durumun böyle sürmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Baradey, "Bunun sorumlusu kim? Kim hesap verecek? İnsan hakları örgütlerinin raporlarına rağmen bu öfke neden?" değerlendirmesine yer verdi.

Konuyla alakalı Mısır makamlarından açıklama yapılmadı.

Mursi'nin oğlu Ahmed, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ailesinin, hapiste tutulan kardeşi Usame'yi 17 aydır görmediğini belirtmişti. İhvan yetkililerin yakınları da benzer paylaşımlarda bulunmuştu.

Mısır hapishanelerinde her mahkumun ayda en az bir kez ziyaret edilme hakkı bulunuyor.