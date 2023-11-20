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Dünya

Biden'ın danışmanı, "Lübnan'la savaşın önlenmesini görüşmek için" İsrail'de

ABD Başkanı Joe Biden'ın Enerji ve Altyapı'dan Sorumlu Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in "Lübnan ile savaşı önleme görüşmeleri" için İsrail'i ziyaret ettiği bildirildi.

Mustafa Deveci  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
Biden'ın danışmanı, "Lübnan'la savaşın önlenmesini görüşmek için" İsrail'de

Kudüs

"Wall News" gazetesinde yer alan habere göre, Biden'ın kıdemli danışmanı Hochstein, İsrail'e geldi.

Hochstein'in, İsrail ziyareti kapsamında Savunma Bakanı Yoav Gallant, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi başta olmak üzere yetkililerle bir dizi görüşme yapacağı kaydedildi.

Haberde, Hochstein'in Lübnan ile savaşın önlenmesini görüşmek üzere İsrail'e geldiği ifade edildi.

Hochstein'in ziyaretinin, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında gerginliğin arttığı bir zamana denk geldiğine dikkat çekildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Bu çatışmalarda, şu ana kadar 76 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.

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