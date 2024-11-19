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Dünya

Biden'ın danışmanı Hochstein, ateşkes görüşmeleri için Beyrut'ta

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Hizbullah ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri için Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi.

Faruk Hanedar, Wassim Samih Seifeddine  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Biden'ın danışmanı Hochstein, ateşkes görüşmeleri için Beyrut'ta

Beyrut

Siyasi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Hochstein'in ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Necib Mikati ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na indikten sonra Hochstein'in çantaları havalimanında uygulanan prosedürler çerçevesinde kapsamlı bir incelemeye tabi tutuldu.

Hizbullah'ın anlaşma taslağına yanıtını Berri'ye ilettiği öne sürülmüştü

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması amacıyla bir anlaşma taslağını geçen hafta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye teslim etmişti.

Lübnan basını, dün Hizbullah'ın anlaşma taslağına yanıtını Berri'ye ilettiğini öne sürmüştü.

Hochstein'in ateşkes çabaları kapsamında temaslarda bulunmak üzere Beyrut ve Tel Aviv'i ziyaret edeceği kaydedilmişti.

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