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Dünya

Biden'ın BM Daimi Temsilci adayı Thomas-Greenfield Senatodan onay aldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğine aday gösterdiği Linda Thomas-Greenfield (68) Senatodan onay aldı.

Hakan Çopur   | 23.02.2021
Biden'ın BM Daimi Temsilci adayı Thomas-Greenfield Senatodan onay aldı

Washington

ABD Senatosu Genel Kurulunda yapılan oylamada, siyahi Linda Thomas-Greenfield, 20 hayır oyuna karşı 78 evet oyu ile ABD'nin yeni Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak onaylandı.

Bazı Cumhuriyetçilerin, daha önce yaptığı bazı açıklamalar dolayısıyla karşı çıktıkları Thomas-Greenfield'ın kısa süre içinde yemin ederek görevine resmen başlaması bekleniyor.

35 yıldır kariyer diplomatı olan kıdemli isim, Biden'ın "ABD'nin hızla diplomasiye geri dönme" yönündeki mesajının bir parçası olarak görülüyor.

Bu göreve gelen 2. Afrikan Amerikan isim olan Thomas-Greenfield, 2019 yılında Çin destekli "Confucius Institute"nde bir programa katılarak konuşma yapmış, Cumhuriyetçi bazı senatörler konuşmadan rahatsız olduklarını dile getirmişti.

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