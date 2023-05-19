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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor
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Dünya

Biden'dan Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verilmesine onay

ABD Başkanı Joe Biden'ın, G7 üyesi müttefiklerine ülkesinin Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçağı eğitimi verme planını onaylayacağını söylediği bildirildi.

Dildar Baykan Atalay  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
Biden'dan Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verilmesine onay

Hiroşima

Associated Press'e (AP) konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Biden'ın Ukrayna'ya F-16 verilmesi konusunda G7 liderleri ile yaptığı konuşmanın detaylarını paylaştı.

Biden'ın Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verilmesi planını destekleyeceğini söylediğini aktaran yetkililer, bunun ABD'nin Ukrayna'ya F-16 göndermesi için bir adım olduğunu kaydetti.

Yetkililer, Biden'ın bu savaş uçaklarının ne zaman, kaç tane ve kim tarafından verileceğine ilişkin kararların gelecek aylarda eğitim devam ederken alınacağını söylediğini aktardı.

Ayrıca yetkililer söz konusu eğitimin Avrupa'da verileceğini ve gelecek haftalarda başlayacağını bildirdi.

Zelenskiy'den Biden'a teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yaptığı Twitter paylaşımında söz konusu bilgiyi doğruladı.

Zelenskiy paylaşımında, "ABD ve Sayın Biden'ın uluslararası savaş uçağı koalisyonunu desteklemeye yönelik tarihi kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu karar, gökyüzündeki ordumuzu daha da güçlendirecektir. Hiroşima'daki G7 Zirvesinde bu kararın uygulanmasını görüşeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya savaş uçağı sağlamak için uluslararası koalisyon

İngiltere ve Hollanda, İzlanda'daki Avrupa Konseyi zirvesinin oturum aralarında Ukrayna'ya savaş uçağı sağlamak için bir "uluslararası koalisyon" üzerinde anlaştıklarını açıklamıştı.

Ayrıca İngiltere ve Almanya yakın gelecekte Kiev’e savaş uçağı teslim etmeyeceklerini ve Ukrayna'ya olası bir F-16 savaş uçağı teslimatına ilişkin nihai kararın ABD’ye ait olduğunu bildirmişti.

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