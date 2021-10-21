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Dünya

Biden'a halk desteği yüzde 41'e geriledi

Dildar Baykan Atalay   | 21.10.2021
Biden'a halk desteği yüzde 41'e geriledi

Washington DC

ABD'de yapılan bir ankete göre, Başkan Joe Biden'a halk desteği yüzde 41'e geriledi.

CNBC Tüm Amerika Ekonomik Anket Birimi tarafından 14-17 Ekim'de 800 Amerikalı ile yapılan anket, Biden'a halk desteğinin son dönemde nasıl eridiğini bir kez daha ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 41'i Biden'ı desteklediğini bildirirken, yüzde 52'si ise politikalarından hoşnut olmadıklarını ve desteklemediklerini belirtti.

Aynı anket birimi tarafından temmuzda yapılan ankete göre, Biden'a desteğin yüzde 7 düştüğü görülüyor.

Ayrıca ankete katılanların yüzde 50'si Biden'ın koronavirüs politikalarını desteklediğini, yüzde 45'i desteklemediğini kaydetti.

Katılımcıların yüzde 47'si ise ülkedeki enflasyon ve tedarik zinciri göz önüne alındığında, ülkede gelecek yıl resesyon olacağını düşündüğünü bildirdi.

Biden'ın halk desteği oranları özellikle ağustosta aldığı Afganistan'dan çekilme kararı ve koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle düşüşe geçmişti.

Biden'a halk desteği son dönemde Quinnipiac Üniversitesinin yaptığı ankete göre yüzde 38'e, Associated Press'in anketine göre ise yüzde 50'ye gerilemişti.

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