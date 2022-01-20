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Dünya

Biden'a halk desteği oranı bugüne kadarki en düşük seviyesinde

Dildar Baykan Atalay   | 20.01.2022
Biden'a halk desteği oranı bugüne kadarki en düşük seviyesinde

Washington

Bugün görevinde 1. yılı dolan ABD Başkanı Joe Biden'a olan halk desteği oranı, bugüne kadarki en düşük seviyeye geriledi.

Associated Press'in (AP) 13-18 Ocak tarihlerinde yaptığı anketin sonucunda Biden'a halk desteği oranı, bu kuruluş tarafından yapılan bugüne kadarki tüm anketlere kıyasla en düşük seviyede çıktı.

Göreve başladığı dönemde AP anketlerinde halk desteği oranı yüzde 56 seviyesinde çıkan Biden, en son yapılan ankette halk desteği oranında yüzde 43'te kaldı.

Ankete katılanların yüzde 56'sı ise Biden'ın politikalarından memnun olmadıklarını belirtti.

Halk desteği dibe vuran Biden anketlere inanmıyor

Ağustos ayında Afganistan'dan çıkış sürecinde anketlerde kan kaybetmeye başlayan Biden'a halk desteği oranı son aylarda büyük çapta düştü.

Biden yönetimi son dönemde artan benzin fiyatları, son 39 yılın zirvesindeki enflasyon ve Kovid-19 vakalarının en yüksek seviyeye ulaşması nedeniyle sıkça eleştiriliyor.

ABD Başkanı Biden ise dün yaptığı basın toplantısında, anketlerdeki düşük halk desteği oranlarına ilişkin "Ben anketlere inanmıyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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