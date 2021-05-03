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Dünya

Biden yönetimi yıllık mülteci kabulü kotasını 15 binden 62 bin 500'e çıkardı

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump yönetiminin 2021 mali yılı için belirlediği 15 bin mülteci kabulü kotasını 62 bin 500'e çıkardı.

Dildar Baykan   | 03.05.2021
Biden yönetimi yıllık mülteci kabulü kotasını 15 binden 62 bin 500'e çıkardı Fotoğraf: Atılgan Özdil/AA

Washington

Biden, Trump döneminde ülke tarihinin en düşük seviyesine çekilen mülteci kabulü kotasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

2021 mali yılı için mülteci kabulü kotasını 62 bin 500'e çıkardıklarını bildiren Biden, "Tarihi olarak en düşük seviyede olan 15 bin kotası, Amerika'nın millet olarak mültecileri kabul ettiği ve desteklediği gerçeğini yansıtmıyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Joe Biden ayrıca 2022 mali yılı için de kotayı 125 bine çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Beyaz Saray, 16 Nisan'daki açıklamasında, Donald Trump'ın 2021 mali yılı için koyduğu ve "tarihin en düşük sayısı" olarak kayıtlara geçen 15 bin mülteci kabulü sınırının korunacağını duyurmuş, kamuoyunda ve bazı Kongre üyelerinde bu karar tepkilere neden olmuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, konuyla ilgili değerlendirmesinde, nihai rakamın Biden tarafından 15 Mayıs'a kadar belirleneceğini ifade etmişti.

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