Dolar
18.63
Euro
19.58
Altın
1,800.64
ETH/USDT
1,271.90
BTC/USDT
16,913.00
BIST 100
5,046.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden ve Macron'dan Ukrayna dahil birçok konuda işbirliği mesajı

ABD Başkanı Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un görüşmesinin ardından yayımlanan açıklamada, Ukrayna ve güvenlik konuları başta olmak üzere, enerji, nükleer caydırıcılık, uzay, sağlık gibi birçok konuda işbirliğinin sürdürülmesi mesajı verildi.

Dildar Baykan Atalay   | 01.12.2022
Biden ve Macron'dan Ukrayna dahil birçok konuda işbirliği mesajı Fotoğraf: Kyle Mazza/AA

Washington

ABD Başkanı Joe Biden dönemindeki ilk devlet ziyareti kapsamında Washington'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından ABD ve Fransa ortak açıklama yayımladı.

Görüşmede iki ülke arasındaki derin bağların bir kez daha vurgulandığına işaret edilen açıklamada, "İki lider, güvenliğin güçlendirilmesi ve dünya genelinde refahın artırılması, iklim değişikliğiyle mücadele ve demokratik değerlerin korunması konusunda ortak vizyonu paylaştı." ifadesine yer verildi.

Rusya'ya kınama

Açıklamada, Avrupa'ya yönelik ya da küresel tehditlere karşı kolektif güvenlik ve savunma konularının ele alındığı aktarıldı.

Ukrayna meselesinin de görüşmenin ana maddelerinden biri olduğuna işaret edilen açıklamada, "Liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gayrimeşru savaşını esefle kınıyor. Sivilleri ve sivil altyapıları hedef almak savaş suçudur ve sorumluları hesap vermelidir." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın yasa dışı ilhaklarının da kınandığı açıklamada, Ukrayna'ya yardımların sürdürülmesi vurgusu yapıldı.

Açıklamada iki lider Hint-Pasifik ve Afrika bölgelerinde işbirliği vurgusu yaparken Suriye'de insani yardımların sürmesi ve DEAŞ ile mücadelenin devam etmesi, İran'daki insan hakları ihlallerine de gerekli tepkilerin verilmesi gerektiği aktarıldı.

Öte yandan açıklamada nükleer caydırıcılık, nükleer silahsızlanma, ekonomi, teknoloji, ticaret, tedarik zinciri, uzay, enerji, iklim, biyo çeşitlilik, finans, küresel sağlık ve gıda güvenliği, demokrasi ve insan hakları, siber güvenlik, dezenformasyon, eğitim, bilim gibi alanlarda işbirliği taahhüdüne yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MGK Bildirisi: Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyecek
Antalya'da sağanak sera ve meyve bahçelerine zarar verdi
Muğla'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Kırmızı bültenle aranan cinayet zanlısı Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi
İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor

Benzer haberler

Biden ve Macron'dan Ukrayna dahil birçok konuda işbirliği mesajı

Biden ve Macron'dan Ukrayna dahil birçok konuda işbirliği mesajı

Litvanya'da bir Rus diplomat "istenmeyen kişi" ilan edildi

Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Kurdyumivka yerleşim birimini ele geçirdi

14,5 milyondan fazla Ukraynalı savaş nedeniyle ülkelerinden ayrıldı

14,5 milyondan fazla Ukraynalı savaş nedeniyle ülkelerinden ayrıldı
Rusya ile Ukrayna arasında yeniden esir değişimi yapıldı

Rusya ile Ukrayna arasında yeniden esir değişimi yapıldı
Ukrayna: Rusya'nın yakın gelecekte Ukrayna'ya saldırılar düzenleme tehdidi sürüyor

Ukrayna: Rusya'nın yakın gelecekte Ukrayna'ya saldırılar düzenleme tehdidi sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet