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Dünya

Biden ve Macron telefonda Ukrayna'yı görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna-Rusya gerginliğindeki son gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dildar Baykan Atalay   | 16.02.2022
Biden ve Macron telefonda Ukrayna'yı görüştü

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Macron, bugün Ukrayna krizi konusunda bir telefon görüşmesi yaptı.

Rus ve Ukraynalı ortakları ile son dönemdeki görüşmelerini değerlendiren Biden ve Macron, Ukrayna konusunda diplomasi çağrılarını yineledi.

Biden ve Macron, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağına karşılık olarak müttefik ve ortak ülkeler ile yakın koordinasyon içinde attıkları diplomasi ve caydırıcılık adımlarını ele alırken, aynı zamanda NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda atılacak sert ekonomik adımları görüştü.

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