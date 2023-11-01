Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la Gazze'deki son gelişmeleri görüştü
ABD Başkanı Joe Biden ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılmamasını sağlamanın kritik önem taşıdığı konusunda mutabık kaldı.
Ankara
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, Ürdün Kralı Abdullah'la telefonda görüştü.
Görüşmede, taraflar, Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılmamasını sağlamanın kritik önem taşıdığı konusunda mutabık kaldı.
Gazze'deki son gelişmeleri ele alan liderler, Gazze'deki sivillere yönelik insani yardımların artırılması, devamlılığı ve temel hizmetlerin yeniden başlatılması konusunda ortak taahhütlerini iletti.
Biden, "İsrail'in vatandaşlarını savunup terörle mücadele ederken", sivil hayatların korunması ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.
"Bölgesel istikrarı destekleyen rolü"nden dolayı Kral Abdullah'a teşekkür eden Biden, kritik bir müttefik olarak nitelendirdiği Ürdün'e desteğini yineledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.