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Dünya

Biden, Ukrayna konusunda açıklama yapacak

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Beyaz Saray'da Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Dildar Baykan Atalay   | 15.02.2022
Biden, Ukrayna konusunda açıklama yapacak

Washington DC

Beyaz Saray'dan yapılan günlük program güncellemesinde, Biden'ın bugün yerel saat ile 15.30'da (TSİ 23.30) bir konuşma yapacağı bildirildi.

Biden'ın konuşmasında Rusya ve Ukrayna gerginliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunacağına işaret edilen açıklamada, "Biden, ABD'nin müttefikleriyle yakın koordinasyon halinde üst düzey diplomasiye açık olduğunu belirtecek." ifadesini kullandı.

Biden'ın ABD'nin ve ortaklarının son aylarda Rusya'ya birtakım tekliflerde bulunduğunu da anımsatacağı aktarılan açıklamada, "ABD, ilerleme kaydetmek için en iyi yolun diplomasi ve gerginliğin azaltılması olduğuna inanmaya devam ediyor ancak her türlü senaryoya da hazır." ifadesine yer verildi.


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