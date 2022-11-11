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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi’nde açılış konuşmasını gerçekleştiriyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi’nde açılış konuşmasını gerçekleştiriyor.
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Dünya

Biden: Putin Ukrayna'dan çıkana kadar çatışmanın çözüleceğini düşünmüyorum

ABD Başkanı Joe Biden, "Putin Ukrayna'dan çıkana kadar çatışmanın çözüleceğini düşünmüyorum." açıklamasında bulundu.

Dildar Baykan Atalay   | 11.11.2022
Biden: Putin Ukrayna'dan çıkana kadar çatışmanın çözüleceğini düşünmüyorum

Washington DC

Biden, Kuzey Afrika ve Asya ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmenin verimli geçip geçmeyeceği sorusuna Biden, "Ben görüşmelerimin her zaman verimli geçtiğine inanıyorum." yanıtını verdi.

Biden, Rusya-Ukrayna savaşında çözümün ne olacağına dair bir soruyu ise, "Putin Ukrayna'dan çıkana kadar çatışmanın çözüleceğini düşünmüyorum." diye cevapladı.

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