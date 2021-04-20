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Dünya

Biden, polis şiddetiyle ölen siyahi Floyd'un ailesi ile telefonda görüştü

Dildar Baykan   | 20.04.2021
Biden, polis şiddetiyle ölen siyahi Floyd'un ailesi ile telefonda görüştü

Washington DC

ABD Başkanı Joe Biden, Minnesota eyaletinde, gözaltına alındığı esnada polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un ailesi ile telefonda görüştü.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Başkan Biden, dün George Floyd'un ailesi ile telefonda konuştu ve ailenin her zaman dualarında olduğunu belirtti." ifadesini kullandı.

George Floyd'un ölümü

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Floyd’un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında cinayet ve adam öldürme suçuyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, kefalet bedeli olan 1 milyon doların "Allegheny Casualty Company" adlı kuruluş tarafından garanti edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 polis memuru da 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

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