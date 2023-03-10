Dolar
18.97
Euro
20.18
Altın
1,867.46
ETH/USDT
1,415.90
BTC/USDT
19,995.00
BIST 100
5,384.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden, İran kaynaklı "ulusal acil durum"u uzatma kararı aldı

ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenliğe tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirttiği İran kaynaklı "ulusal acil durum"un uzatılmasına karar verdi.

Tuğçenur Akgün  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Biden, İran kaynaklı "ulusal acil durum"u uzatma kararı aldı

New York

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine yönelik İran hükümetinin eylemlerinden kaynaklı tehditlerle başa çıkmak için 1995'te ilan edilen "ulusal acil durum"a ilişkin başkanlık kararnamesini uzatacağı konusunda Kongre'yi bilgilendirdi.

Başkan Biden, İran'ın "füzeler ile asimetrik ve konvansiyonel silahların yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi çalışmaları, bölgedeki saldırganlığı, terörist gruplara verdiği destek ve Devrim Muhafızları Ordusu ile vekillerinin zararlı faaliyetleri" nedeniyle ABD'nin ulusal güvenlik, dış politika ve ekonomisine "sıra dışı ve olağanüstü" tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

Bu nedenlerden dolayı Biden, 15 Mart 2023'te süresi dolan acil durum halinin bu tarihten sonra da yürürlükte kalması gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa-İstanbul hattında 10 deniz otobüsü seferi iptal edildi
YSK'nin seçim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Çavuşoğlu, Türkmenistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarıyla telefonda görüştü
Hakkari'de üs bölgesi yolunda 4 metreyi bulan karla mücadele
Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Biden, İran kaynaklı "ulusal acil durum"u uzatma kararı aldı

Biden, İran kaynaklı "ulusal acil durum"u uzatma kararı aldı

ABD'de Silikon Vadisi Bankası iflas etti

ABD, bazı şüphelerine rağmen İran-Suudi Arabistan yakınlaşmasını destekliyor

ABD Temsilciler Meclisi, Kovid-19'un kökeniyle ilgili bilgilerin paylaşılmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, Kovid-19'un kökeniyle ilgili bilgilerin paylaşılmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti
Türkiye, İran ve Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişkilerin kurulması mutabakatını memnuniyetle karşıladı

Türkiye, İran ve Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişkilerin kurulması mutabakatını memnuniyetle karşıladı
ABD'de 2021-2022 eğitim döneminde her 5 kız askeri öğrenciden biri cinsel saldırıya uğradı

ABD'de 2021-2022 eğitim döneminde her 5 kız askeri öğrenciden biri cinsel saldırıya uğradı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet