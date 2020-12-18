Euro
9.35
Dolar
7.63
BIST 100
1,408.32
Altın
1,880.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden ekibi ile Pentagon arasında geçiş süreci anlaşmazlığı

ABD Başkanlık seçimlerini kazanan Biden'ın ekibi, ABD Savunma Bakanlığının anlaşarak ve Noel tatili nedeniyle geçiş faaliyetlerinin ertelendiği açıklamasının aksine karşılıklı bir anlaşma olmadığını, çalışmalara devam etmek istediklerini duyurdu.

Kasım İleri   | 18.12.2020
Biden ekibi ile Pentagon arasında geçiş süreci anlaşmazlığı

Washington

ABD Savunma Bakan Vekili Chris Miller, yaptığı açıklamada, "Karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya vardığımız tatil arası sonrasında geçiş çalışmalarına ve bugün tarihleri yeniden belirlenen toplantılarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı. 

Pentagon'un geçiş süreci konusunda şeffaf ve açık davrandığını belirten Miller, "23 Kasım'dan bu yana Bakanlık 256 yetkili ile 139 mülakat yaptı, 161 talebe yanıt verdi, 4 bin 400 sayfa kamuya açık olmayan belge paylaştı, 900 sayfa gizli bilgi paylaştı." ifadelerine yer verdi.

Miller, yılbaşından sonrası için de Biden ekibinden 40 yetkili ile 20 mülakat daha planladıklarını açıkladı.

Biden ekibi itiraz etti

Buna karşılık, Biden'ın geçiş ekibinin sözcüsü Yohannes Abraham, gazetecilere yaptığı açıklamada, Miller'ı yalanladı.

Abraham, "Açık olmam gerekirse, tatil arası konusunda karşılıklı bir anlaşma söz konusu değil. Aslında, bu süreçte brifing ve diğer angajmanları devam ettirmemiz önemli, çünkü kaybedecek zaman yok." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan medyasında, ertelemenin tatilden ziyade ülkede federal kurumları hedef alan siber saldırılardan dolayı söz konusu olduğuna yönelik iddialar da yer aldı.

Ayrıca, Trump'ın yakın zamanda Bakan Mark Esper dahil üst düzey birçok yetkilisini değiştirdiği Pentagon'un geçiş sürecini kasıtlı olarak geciktirdiği de iddialar arasında.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 60 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca, 5 ilde günlük vaka sayılarının düşüşe geçtiğini duyurdu
DSÖ: Kovid-19 aşısı fakir ülkelere 2021'in ilk yarısında ulaşacak
Sağlık Bakanı Koca: Acil Kullanım Onayı 'ruhsat' anlamına gelmemektedir
UNICEF'ten 2021'de 92 ülkeye ayda 850 ton Kovid-19 aşısı dağıtabileceği önerisi

Benzer haberler

Biden ekibi ile Pentagon arasında geçiş süreci anlaşmazlığı

Biden ekibi ile Pentagon arasında geçiş süreci anlaşmazlığı

ABD başkanlığına seçilen Biden, Pazartesi Kovid-19 aşısı olacak

ABD Başkanlığına seçilen Biden Venezuela'da Maduro yönetimi ile görüşmeyi planlıyor

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 318 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 318 bine yaklaştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye global şoklara karşı dayanıklılığını ispatladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye global şoklara karşı dayanıklılığını ispatladı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı: ABD’nin yaptırım kararı alması hukuksuzluktur, saygısızlıktır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı: ABD’nin yaptırım kararı alması hukuksuzluktur, saygısızlıktır