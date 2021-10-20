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Dünya

Biden Çin'in hipersonik füze denediği iddialarından 'endişeli' olduğunu belirtti

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in hipersonik füze denediğine ilişkin iddiaların kendisini endişelendirdiğini söyledi.

Dildar Baykan Atalay   | 20.10.2021
Biden Çin'in hipersonik füze denediği iddialarından 'endişeli' olduğunu belirtti

Washington DC

Biden, Pensilvanya eyaletine hareket etmeden önce Andrews Askeri Hava Üssü'nde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Joe Biden, bir gazetecinin "Çin'in hipersonik füze denediği iddialarından dolayı endişeli misiniz?" sorusuna, "Evet" yanıtını verdi.

Financial Times gazetesi, 16 Ekim'de adının açıklanmasını istemeyen 5 kaynağa dayandırdığı haberinde, Çin'in temmuzda hipersonik füze testi yaptığını iddia etmişti. Haberde, füzenin Alçak Dünya Yörüngesi'ne kadar çıktığı fakat ufak bir sapmayla hedefini ıskaladığı ileri sürülmüştü.

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