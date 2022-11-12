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Dünya

Biden, ASEAN ülkeleriyle daha yakın iş birliği sözü verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN), ülkesinin Asya politikasının merkezinde olduğunu vurgulayarak, ASEAN ile daha yakın iş birliği geliştirme sözü verdi.

Nuri Aydın   | 12.11.2022
Biden, ASEAN ülkeleriyle daha yakın iş birliği sözü verdi

Ankara

South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, Biden, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'deki ASEAN zirvesine katıldı.

Biden, burada yaptığı konuşmada, ASEAN bloğunun Washington'un Asya politikasının merkezinde olduğuna işaret ederek, askeri yönetim altındaki Myanmar ve Güney Çin Denizi anlaşmazlığı gibi büyük bölgesel meseleler üzerinde daha yakın iş birliği vaadinde bulundu.

Biden, ASEAN zirvesine katılmasının "ABD'nin birlik üyesi ülkelerle ilişkiye verdiği önemin kanıtı" olduğunu dile getirirken, "ASEAN, Hint-Pasifik stratejisinin kalbidir ve güçlendirilmiş, birleşik bir ASEAN ile adım adım çalışma taahhüdümüzü güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çevre ve iklim gibi alanlarda çok taraflı iş birliğini genişleten ABD-ASEAN Kapsamlı Stratejik Ortaklığı'nın başlatıldığını açıklayan Biden, bu ortaklığın, "hukukun üstünlüğüne yönelik tehditlere" karşı savunmayı, "özgür ve açık, istikrarlı ve müreffeh, dayanıklı ve güvenli bir Hint-Pasifik bölgesi inşa etmeyi" amaçladığını söyledi.

Biden, Güney Çin Denizi'nden Myanmar'a kadar sorunları çözmek ve ortak zorluklara yenilikçi çözümler bulmak, bölge genelinde barış ve refahı derinleştirmek için ASEAN birliği ve üye ülkelerle çalışmaların sürmesini "dört gözle beklediğini" ifade etti.

ABD'nin ASEAN ile söz konusu anlaşmasının, Washington'ın ASEAN ile ilişkisini Çin ile aynı düzeye getirdiği belirtiliyor.

Biden'ın Kamboçya'da Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile üçlü görüşme yapması ve burada özellikle Kuzey Kore'nin son dönemde yaptığı füze denemelerinin ele alınması bekleniyor.

Biden'ın daha sonra G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'nın Bali Adası'na gideceği ve burada Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geleceği bildirildi.

Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki ilk yüz yüze görüşmenin de Endonezya'da gerçekleşeceği kaydedildi.

Joe Biden'ın burada İtalya ve İngiltere başbakanları ile de ilk kez ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

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