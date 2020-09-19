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Dünya

Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası 9 kişi hala kayıp

Lübnan ordusu, kayıp 9 kişiyi arama çalışmaları çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Ali Semerci   | 19.09.2020
Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası 9 kişi hala kayıp

Beyrut

Lübnan ordusu, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlama sonrası 9 kişinin halen kayıp olduğunu ve arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, başkent Beyrut'ta geçen ay yaşanan patlama sonrası 2 Suriye vatandaşı ile 7 Lübnanlının hala kayıt olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca patlamada zarar gören yerlelerle ilgili hasar tespit çalışmalarının 15 gün içinde tamamlandığı kaydedildi.

Söz konusu çalışmaların 500 inşaat mühendisinin yanı sıra 1000 ordu mensubundan oluşan 250 komite tarafından gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, bu çalışmaların yeterli olduğu ve herhangi bir bağışçı tarafın ek girişimlerine gerek bulunmadığı ifade edildi.

Ordu açıklamasında ayrıca bu konuyla ilgili tüm bilgilerin herkese açık olduğu kaydedildi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından başkenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve birkaç kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

Başbakan Hassan Diyab da protestoların üçüncü gününde 10 Ağustos'ta istifasını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Avn, Diyab hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturma görevini 31 Ağustos'ta Mustafa Edib'e vermişti.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla daha da zor duruma düşmüştü.

Halk, siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin sebebi olarak gördüğü yolsuzluklarla suçluyor.

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