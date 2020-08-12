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Dünya

Beyrut Limanı patlamadan bir hafta sonra kısmi olarak faaliyete başladı

Lübnan'da geçen hafta büyük patlamalara sahne olan Beyrut Limanı, bir hafta sonra kısmi bir şekilde faaliyetlerine yeniden başladı.

Enes Canlı   | 12.08.2020
Beyrut Limanı patlamadan bir hafta sonra kısmi olarak faaliyete başladı

Beyrut

Lübnan'da geçen hafta büyük patlamalara sahne olan Beyrut Limanı, bir hafta sonra kısmi bir şekilde faaliyetlerine yeniden başladı.

Lübnan'daki geçici hükümetin Ekonomi Bakanı Raul Name, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyük zarara uğrayan Beyrut Limanı'ndaki 16 vinçten 12'sinin çalışmaya başladığını, limanın, kargosunu boşaltacak gemiler ve limandan mallarını alacaklar için faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Lübnan'ın 4 aylık buğday stoku var

Name, ayrıca ülkenin 4 aylık ihtiyacını karşılayacak buğday stokları olduğunu belirtti.

Halihazırdaki stoklarında 32 bin ton buğday olduğu bilgisini paylaşan Name, iki gün içinde Lübnan'a 110 bin ton daha buğdayın ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

Beyrut'taki patlama sırasında limandaki tahıl siloları da kullanılamaz hale gelmiş, Ekonomi Bakanlığının paylaştığı rakamlara göre, patlama yaklaşık 15 milyar dolarlık hasara yol açmıştı.

Lübnan makamları, patlama sonucu en az 170 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30-40 kişinin kayıp olduğunu aktardı. Yaklaşık 6 bin yaralıdan 120'sinin yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü ve 1500 civarında da özel tedavi isteyen yaralı olduğu belirtildi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

Ekonomik kriz nedeniyle devam eden protestolar yeni bir ivme kazanmış ve Hassan Diyab başkanlığındaki hükümet istifa etmek zorunda kalmıştı. 

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