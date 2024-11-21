Beyaz Saray'dan, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine tepki
Beyaz Saray, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına tepki gösterdi.
Washington
Bir Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, AA muhabirine yazılı yaptığı açıklamada, UCM'nin kararını reddettiklerini belirtti.
- TBMM Başkanı Kurtulmuş: (UCM'nin Netanyahu kararı) Bu karar, insanlığın geleceği adına ümit verici
- AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, UCM'nin Netanyahu kararına ilişkin açıklama: İnsanlık adına verilmiş bir karardır
- Hollanda, UCM kararına uygun olarak Netanyahu'yu ülkeye geldiğinde tutuklayacak
- İngiliz milletvekilleri, hükümeti UCM'nin verdiği tutuklama emirlerini uygulamaya çağırdı
- AB Yüksek Temsilcisi Borrell: (Netanyahu hakkındaki tutuklama emri) saygı duyulmalı ve uygulanmalı
- Güney Afrika, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrini memnuniyetle karşıladı
- Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Galant hakkında tutuklama emri çıkardı
ABD'li sözcü, "ABD, Mahkemenin İsrailli üst düzey yetkililere tutuklama emri çıkarma kararını temelden reddediyor." ifadesini kullandı.
UCM'nin İsrail'le ilgili olarak yargılama yetkisinin olmadığını savunan sözcü, bundan sonraki sürece ilişkin İsrail ve diğer ortaklarıyla koordinasyon halinde olacaklarını belirtti.
UCM bugün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını ifade etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.