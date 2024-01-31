Dolar
30.34
Euro
32.82
Altın
2,035.59
ETH/USDT
2,288.90
BTC/USDT
42,589.00
BIST 100
8,496.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “İstanbul Sanayi Odası Ocak Ayı Meclis Toplantısı”nda konuşuyor
logo
Dünya

Beyaz Saray'dan Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne ilişkin açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye'nin, ABD'nin S-400'lere ilişkin endişelerini gidermesi halinde yeniden F-35 programına katılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Hakan Çopur  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Beyaz Saray'dan Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne ilişkin açıklama

Washington

Kirby, günlük basın brifinginde F-35'lere ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Türkiye'ye F-16'ların satılmasının ardından bu ülkenin F-35 programına geri dönüp dönemeyeceğine ilişkin soruya Kirby, bu konuda şu anda bir değişiklik ya da güncel bir gelişme olmadığı yanıtını verdi.

Kirby, "Bu konudaki görüşmelerimiz sürüyor, eğer Türkiye bu konudaki endişelerimizi giderebilirse ondan sonra F-35 programına katılımı restore edilebilir." dedi.

Türkiye'de temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemiyle ilgili durumun çözülmesi halinde Türkiye'yi yeniden F-35 programına kabul etmekten memnuniyet duyacaklarını belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ayvalık’ta kuvvetli fırtına nedeniyle tekneler alabora oldu
Dışişleri Bakanı Fidan, Romanya'da resmi temaslarda bulundu
Ardahan'a yağan kar kamyonlarla kent dışına taşınıyor
Adnan Oktar ve örgüt yöneticilerine hapis cezası
Deprem bölgesindeki çelik köy evlerinin ilk etabı 6 Şubat'ta teslim edilecek

Benzer haberler

ABD Dışişleri: Bağımsız bir Filistin devletinin aktif takipçisi olacağız

ABD Dışişleri: Bağımsız bir Filistin devletinin aktif takipçisi olacağız

Rusya: ABD, birçok ülke ve halka karşı işlediği suçlardan dolayı hesap vermeli

Beyaz Saray'dan Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne ilişkin açıklama

ABD, üssüne yapılan saldırıdan Irak'taki İslami Direniş örgütünü sorumlu tuttu

ABD, üssüne yapılan saldırıdan Irak'taki İslami Direniş örgütünü sorumlu tuttu
UNRWA'dan ABD Kongresine Gazze yanıtı

UNRWA'dan ABD Kongresine Gazze yanıtı
Dışişleri Bakanı Fidan, Romanya'da resmi temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Fidan, Romanya'da resmi temaslarda bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet