Dolar
18.78
Euro
20.28
Altın
1,907.96
ETH/USDT
1,520.00
BTC/USDT
20,720.00
BIST 100
5,384.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Beyaz Saray: Türkiye'yi muteber bir müttefik olarak görüyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Türkiye'yi muteber bir müttefik olarak gördüklerini söyledi.

Tuğçenur Akgün   | 19.01.2023
Beyaz Saray: Türkiye'yi muteber bir müttefik olarak görüyoruz

New York

Günlük basın toplantısında konuşan Jean-Pierre, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili tutumu hakkındaki bir soru üzerine, Türkiye hükümetinin bu konuda bir açıklama yapmasının doğru olacağını söyledi.

"Türkiye'yi muteber bir müttefik olarak görüyoruz." diyen Jean-Pierre, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya olabilecek en kısa sürede katılımlarını desteklediklerini, daha önce de iki ülke yönetimiyle bu kapsamda görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Cumhuriyetçilerle çekişme

Jean-Pierre, Paul Gosar ve Marjorie Taylor Greene gibi muhafazakar Cumhuriyetçiler ile öz geçmişiyle ilgili yalan söylediği ortaya çıkan Cumhuriyetçi üye George Santos'un Temsilciler Meclisindeki komitelere atanmalarına ilişkin sorulara da yanıt verdi.

Cumhuriyetçilerin "aşırıcı ve şiddet yanlısı" üyeleri önemli komitelere atamalarının nedenini Amerikan halkına açıklamaları gerektiğini söyleyen Jean-Pierre, bu kapsamda muhafazakar üyelerle yapılan "gizli anlaşmaların" ne olduğunun açıklanması gerektiğini ifade etti.

Jean-Pierre, ABD'nin New Mexico eyaletinde, 8 Kasım 2022 ara seçimlerinde milletvekili adayı olan Cumhuriyetçi Solomon Pena'nın, eyaletteki Demokrat partililerin evlerine yönelik kurşunlama olaylarıyla bağlantısı nedeniyle gözaltına alınmasına ilişkin de bu iddiaların "ürkütücü ve şok edici" olduğunu söyledi.

Son dönemde artan siyasi şiddet vakalarına karşı da Jean-Pierre, iki parti liderlerinin de harekete geçmesi gerektiği görüşünü savundu.

Borç limiti

Jean-Pierre ayrıca, Cumhuriyetçilerin ekonomik planlarını eleştirerek, Joe Biden yönetiminin bu hususta attığı adımların ülke ekonomisine olan katkılarından bahsetti. Borç limitine ilişkin sorulara ise Jean-Pierre, Kongre üyelerinin acilen harekete geçmeleri gerektiğini belirterek, bu hususta müzakere etmeyecekleri yanıtını verdi.

Diğer taraftan, Nijerya'da yakılarak öldürülen Katolik rahip Isaac Achi ile ilgili haberleri üzülerek takip ettiklerini söyleyen Jean-Pierre, bu şiddeti kınadıklarını ifade etti. Jean-Pierre, Nijeryalı yetkililerin failleri bulup adalete teslim edeceklerini umduklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve ABD Stratejik Mekanizması toplantısı sonrası ortak açıklama yayımlandı:
Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında 4 kişi yaralandı
Erzurum'da lise öğrencilerinden hastanede bekleyen hasta yakınlarına çorba ikramı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sudan Kabine Bakanı Elderi ve Tarım Bakanı El Beşiri'yi kabul etti
TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu bir aylık ek süre isteyecek

Benzer haberler

Beyaz Saray: Türkiye'yi muteber bir müttefik olarak görüyoruz

Beyaz Saray: Türkiye'yi muteber bir müttefik olarak görüyoruz

Türkiye ve ABD Stratejik Mekanizması toplantısı sonrası ortak açıklama yayımlandı:

ABD acil küresel sorunların ele alınmasında oynadığı rol nedeniyle Türkiye'ye minnettar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
ABD Başkanı Biden, helikopter kazası nedeniyle Ukrayna'ya taziye mesajı gönderdi

ABD Başkanı Biden, helikopter kazası nedeniyle Ukrayna'ya taziye mesajı gönderdi
Erzurum'da lise öğrencilerinden hastanede bekleyen hasta yakınlarına çorba ikramı

Erzurum'da lise öğrencilerinden hastanede bekleyen hasta yakınlarına çorba ikramı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet