Dolar
18.57
Euro
18.54
Altın
1,725.70
ETH/USDT
1,356.60
BTC/USDT
20,297.00
BIST 100
3,458.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Beyaz Saray: Stratejik rezervden yeni petrol salımı olmayacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin piyasaya günde 1 milyon varil petrol salma süresinin bu ay içinde bitmesinin ardından stratejik rezervden yeni petrol salınmayacağını söyledi.

Dildar Baykan Atalay   | 04.10.2022
Beyaz Saray: Stratejik rezervden yeni petrol salımı olmayacak

Washington

Jean-Pierre düzenlediği basın toplantısında mart ayında açıklanan plan dahilinde piyasaya günde 1 milyon dolar varil salınması konusunu değerlendirdi.

Bu sürenin ay sonunda biteceğine işaret eden Jean-Pierre, "Stratejik petrol rezervinden yeni petrol salımı düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Jean-Pierre, bu durumda ülkedeki benzin fiyatlarının tekrar yükseleceğinden endişe edip etmediklerinin sorulması üzerine ise "Benzin fiyatlarını düşürmek için elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.

ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı, 1984'ten bu yana en düşük seviyede

ABD Başkanı Joe Biden, martta ülkenin stratejik petrol rezervinden 6 ay içinde günde 1 milyon varil, toplamda ise 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.

Beyaz Saray, temmuz sonunda da ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden ilave 20 milyon varil petrol satacağını duyurmuştu.

ABD yönetimi, eylül ayında da stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satılacağını açıklamıştı.

Söz konusu satışlarla, ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı, 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Onur Şener cinayetine adı karışan iş müfettişleri görevden uzaklaştırıldı
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Kovid-19'a yakalandığını açıkladı
Siirt'in Daltepe ve Kalkancık köylerinde PKK'lı teröristlerin katlettiği 37 kişi anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlumlara yardımda dünyada 1 numarayız
Diyarbakır'da toz taşınımı etkili oldu

Benzer haberler

Beyaz Saray: Stratejik rezervden yeni petrol salımı olmayacak

Beyaz Saray: Stratejik rezervden yeni petrol salımı olmayacak

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ticaretine yönelik yeni yaptırım

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
Rusya’nın doğal gaz üretimi düştü, petrol üretimi arttı

Rusya’nın doğal gaz üretimi düştü, petrol üretimi arttı
Biden'dan petrol şirketlerine uyarı: Ian Kasırgasını fiyat arttırmak için kullanmayın

Biden'dan petrol şirketlerine uyarı: Ian Kasırgasını fiyat arttırmak için kullanmayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet