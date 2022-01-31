Dolar
13.33
Euro
14.97
Altın
1,799.12
ETH/USDT
2,676.10
BTC/USDT
38,373.00
BIST 100
2,003.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Beyaz Saray: Rusya, Ukrayna'yı her an işgal edebilir

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceğini, bu durumda Rusya'ya uygulayacakları yaptırımları hazırladıklarını bildirdi.

Dildar Baykan Atalay   | 31.01.2022
Beyaz Saray: Rusya, Ukrayna'yı her an işgal edebilir

Washington DC

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna-Rusya krizine işaret eden Psaki, "Rusya'nın tehdidi konusunda tetikte olmalıyız." uyarısında bulundu.

Psaki, Rusya'nın hem Ukrayna-Rusya sınırına hem de Belarus-Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağa dikkati çekerek "Bir haftadan fazladır söylediğimiz bir şeyi tekrar ediyorum. Rusya, her an Ukrayna'yı işgal edebilir." ifadesini kullandı.

Biden'dan Ukrayna konusunda "Ne olursa olsun hazırız" mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna krizi konusunda ABD'nin her şeye hazırlıklı olduğunu ifade etti.

Biden, Oval Ofis'te Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüşmesi öncesi gazetecilere Rusya-Ukrayna krizi konusunda açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Biden, bugün de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteklerini açıkça dile getirdiklerini aktardı.

Biden, "Yol alabilmek için en iyi yöntemin diplomasi olduğu çağrımızı sürdürüyoruz. Ancak Rusya, Ukrayna'nın çevresine askeri yığınak yapmayı sürdürüyor. Ne olursa olsun biz hazırız." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, Rus elitlere yaptırıma hazırlanıyor

Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar konusunda Kongre ile yakından çalıştıklarını aktaran Psaki, caydırıcılık anlamında yaptırımların önemli bir rolü olacağına inandıklarını belirtti.

Biden yönetiminin Kremlin'e yakın elitlere ve ailelerine yaptırım hazırlığında olduğu iddialarını da doğrulayan Psaki, bu konuda ortak ve müttefik ülkelerle temas halinde olduklarını kaydetti.

Psaki, yaptırım uygulayacakları kişilerin, Kremlin'in "istikrarı bozucu" kararlar almasında etkili olduğunu belirterek "Listede yer alan isimlerin birçoğunun Batı ile derin finansal bağlantıları var. Uygulayacağımız yaptırımlar, bu kişilerin uluslararası finansal sistemler ile bağlantısını kesebilir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Moderna'nın Kovid-19 aşısına tam onay verildi
Türkiye'de 93 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'a yakalananların virüsü 2 aydan uzun süre bulaştırabileceği belirtildi
ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 884 bini geçti
Kovid-19 vaka sayıları İstanbul'da azaldı, Ankara ve İzmir'de arttı

Benzer haberler

Beyaz Saray: Rusya, Ukrayna'yı her an işgal edebilir

Beyaz Saray: Rusya, Ukrayna'yı her an işgal edebilir

İngiltere'den Rusya'ya daha sert yaptırım tehdidi

Biden, BMGK'deki oturumun Rusya'ya ortak tepki için bir şans olduğunu belirtti

Batı ile Rusya arasında sıkışan Ukrayna

Batı ile Rusya arasında sıkışan Ukrayna
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Blinken yarın telefonda görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Blinken yarın telefonda görüşecek
Donbas'ta gönüllüler Ukrayna ordusuna kamuflaj ağı örerek yardım ediyor

Donbas'ta gönüllüler Ukrayna ordusuna kamuflaj ağı örerek yardım ediyor