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Dünya

Beyaz Saray önünde İsrail ile ABD yönetimine Refah protestosu

Beyaz Saray önünde toplanan yüzlerce kişi, Refah'a saldıran İsrail ile ona koşulsuz destek sağlayan ABD yönetimini protesto etti.

Hakan Çopur  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Beyaz Saray önünde İsrail ile ABD yönetimine Refah protestosu Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Washington

Beyaz Saray önünde akşam saatlerinde toplanan Amerikalı Arap ve Müslümanlar ile diğer etnik ve dini kökenden Amerikalılar, İsrail ile Biden yönetimine tepkilerini dile getirdi.

Göstericiler, Refah'taki çadır kampına düzenlediği saldırılarda sivillerin ölümüne neden olan İsrail'i "Gazze'deki soykırımına devam etmekle" suçlarken, İsrail aleyhine ve Filistin lehine sloganlar attı.

Açtıkları pankartlarda Biden yönetimini de "İsrail'in suç ortağı" olmakla suçlayan göstericiler, ABD'nin İsrail'e artık silah göndermemesi gerektiğini vurguladı.

"Özgür Filistin", "Gazze'de soykırımı durdurun" ve "soykırımcı Biden" gibi sloganlar atan göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargılanması gerektiği yönünde tepkilerini dile getirdi.

İlerleyen günlerde İsrail'e yönelik daha büyük gösteriler düzenleneceğini belirten organizatörler, ABD yönetimine Gazze'de acil ateşkes için çağrıda bulundu.

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