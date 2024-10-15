Dolar
34.24
Euro
37.30
Altın
2,662.08
ETH/USDT
2,593.60
BTC/USDT
66,411.00
BIST 100
8,860.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Beyaz Saray: İsrail dahil herkes UNIFIL'in rolüne saygı duymalı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail dahil herkesin Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) rolüne saygı duyması gerektiğini söyledi.

Hakan Çopur  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Beyaz Saray: İsrail dahil herkes UNIFIL'in rolüne saygı duymalı

Washington

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, İsrail'in UNIFIL unsurlarına yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"UNIFIL, Lübnan'da barışı koruma anlamında önemli bir rol oynuyor. Biz bu role saygı duyuyoruz ve İsrail dahil herkesin bu role saygı duymasını istiyoruz." diyen Kirby, bu konudaki endişelerini İsrail tarafına açıkça dile getirdiklerini belirtti.

İsrail ordusunun Beyrut'ta nüfusun yoğun olduğu bölgelerde Hizbullah'a karşı "operasyon" yaparken dikkatli olması gerektiğini dile getirdiklerini söyleyen Kirby, "Onlar (İsrail askerleri) bu operasyonlarını sivillerin veya BM barış gücü unsurlarının hayatlarını tehlikeye atmayacak şekilde yapma sorumluluğunu da taşıyor." diye konuştu.

İsrail ordusunun son günlerdeki saldırılarında bazı Lübnan askerlerinin de hayatını kaybettiğini hatırlatan Amerikalı danışman, "Bu kabul edilemez ve bu konuda daha fazla detay için İsraillilere baskı yapıyoruz." dedi.

İsrail, UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL, 10 Ekim'de, İsrail ordusunun, bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, 13 Ekim'de Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL tesislerine baskın düzenleyerek, tesisin kapılarını tanklarla tahrip etmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konuyla ilgili son açıklamasında, İsrail'in BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne saldırılarının "bir savaş suçu oluşturabileceğini" söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Yurt başvurusunda bulunan her 100 öğrenciden 96'sı yurtlarımıza yerleşti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yüksek İstişare Kurulu toplantısına ilişkin açıklama
Esenler'de daha önce boşaltılan binanın çatısında kısmi çökme oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'li Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyareti
Filistin'in Geleceği Konferansı'nda uluslararası hukukun Filistin'in geleceğindeki rolü ele alındı

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'deki çadır kampa düzenlediği saldırıda Filistinliler diri diri yandı

İsrail'in Gazze'deki çadır kampa düzenlediği saldırıda Filistinliler diri diri yandı

Beyaz Saray: İsrail dahil herkes UNIFIL'in rolüne saygı duymalı

İsrail, 15 Filistinli esiri serbest bıraktı

ABD, İsrail hükümetinden 30 gün içinde Gazze'deki insani durumu "iyileştirmesini" istedi

ABD, İsrail hükümetinden 30 gün içinde Gazze'deki insani durumu "iyileştirmesini" istedi
Fransa'da Gazze'deki soykırımın sona ermesi çağrısıyla eylem düzenlendi

Fransa'da Gazze'deki soykırımın sona ermesi çağrısıyla eylem düzenlendi
İsrail ordusu esir takası yapılmazsa orduda görev yapmayı reddeden çok sayıda askeri görevden aldı

İsrail ordusu esir takası yapılmazsa orduda görev yapmayı reddeden çok sayıda askeri görevden aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet