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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Beyaz Saray: Gazze'de insani kriz dönemi yaşanıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Gazze’de insani yardımların artırılması konusunda net olduklarını belirterek, "Çünkü Gazze’de insani kriz dönemi yaşanıyor." dedi.

Islam Doğru  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
Beyaz Saray: Gazze'de insani kriz dönemi yaşanıyor

New York

Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail’in açlığı savaş silahı olarak kullanıp kullanmadığı yönündeki bir soruya Jean-Pierre, "Gazze'ye giden insani yardımın artırılmasının önemli olduğunu çok net ifade ettiğimizi söyledik. Masum Filistinli sivillerin çok önemli temel gıda, su ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyduğunu görüyoruz." cevabını verdi.

Jean-Pierre, Gazze'ye olabildiğince çok yardım sağlamaya çalıştıklarını savunarak, "Çünkü Gazze'de insani kriz dönemi yaşanıyor." ifadesini kullandı.

ABD’nin bu yüzden havadan insani yardım bıraktığını ve liman üzerinde çalıştığını belirten Sözcü, karadan daha fazla yardım tırlarının geçmesi için de çaba sarf ettiklerini öne sürdü.

Jean-Pierre, "Daha fazla insani yardım alabilmemiz için İsrail'le birlikte bu şekilde çalışıyoruz. Başkan (Biden) İsrail'in daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi." diye konuştu.

Biden'ın İsrail'e yapılan silah yardımlarını kullanarak Gazze'ye daha fazla insani yardıma izin vermesi için niçin baskı yapmadığı şeklindeki soru üzerine de Jean-Pierre, Başkanın 6 haftalık geçici ateşkes ve esirlerin kurtarılması konusunda çalışmasının önemli olduğunu söyledi.

Jean-Pierre, bunu başarmaları durumunda Gazze'ye daha fazla yardım sokabileceklerini belirterek, "Başkan buna odaklanmış durumda. Biz bunu başarırsak daha uzun ve kalıcı ateşkese ulaşmayı umut ediyoruz." dedi.

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