Euro
6.25
Dolar
5.72
BIST 100
103,741.90
Altın
1,479.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Berlin'de Kaşıkçı cinayeti protestosu

Suudi Arabistan'ın Berlin Büyükelçiliği önünde Kaşıkçı cinayetinin birinci yılı nedeniyle protesto gösterisi düzenledi.

Ekip   | 01.10.2019
Berlin'de Kaşıkçı cinayeti protestosu

Berlin

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu olanların cezalandırılmasını isteyen bir grup, Suudi Arabistan'ın Berlin Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (ROG) tarafından organize edilen gösteride, ''Cemal için adalet'' yazılı pankartlar açıldı.

Dağıtılan basın bildirisinde, Kaşıkçı cinayetinin nedeninin tam olarak açıklanması için Suudi Arabistan'ın uluslararası bağımsız araştırma komisyonu kurulmasına izin verilmesi istendi.

RGO yöneticisi Christian Mihr, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kapsamlı bir soruşturmayı engellediği sürece bu ülkeyle ilişkilerde normalleşme olmaması gerektiğini söyledi.

"Bu devlet suçu, eleştirmenlere karşı amansız şekilde baskıcı bir politikanın acımasızlığını yani işkence, sınır dışı etme ve cinayete dayalı bir politikayı gözler önüne sermiştir." diyen Mihr, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer Veliaht Prens gerçekten sorumluluk almak istiyorsa, krallığına hapsedilmiş tüm medya tutuklularını derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmalı ve Kaşıkçı cinayeti hakkındaki gerçeklerin sonunda ortaya çıkmasını sağlamalıdır."

Mihr, Suudi Arabistan'ın G20 dönem başkanlığını basın özgürlüğü için güvenilir bir işaret olmadan devralmaması gerektiğini vurgulayarak, Alman hükümetinin Arabistan ile daha önce askıya alınmış olan polis eğitim iş birliğini de sürdürmekten kaçınmaya devam etmesini talep etti.

Gösteride, Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan yaklaşık 30 gazetecinin de serbest bırakılması istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası toplum Kaşıkçı soruşturmasında sınıfta kaldı
GÖRÜŞ - Suriye’de asıl nüfus mühendisliğini kim yaptı?
Avusturya’da Sebastian Kurz’un ikinci zaferi
Suudi Arabistan'ın dev savunma bütçesi güvenlik sağlamıyor
Trump’ın 'Buy American' güvencesi ve Aramco saldırısı

Benzer haberler

Berlin'de Kaşıkçı cinayeti protestosu

Berlin'de Kaşıkçı cinayeti protestosu

Uluslararası toplum Kaşıkçı soruşturmasında sınıfta kaldı

Avrupa'nın Kaşıkçı cinayetine tepkisi sözde kaldı

Kaşıkçı cinayetinde bir yıl geride kaldı

Kaşıkçı cinayetinde bir yıl geride kaldı
Türkiye Kaşıkçı cinayetini dünya gündeminde tuttu

Türkiye Kaşıkçı cinayetini dünya gündeminde tuttu
Kaşıkçı'nın oğlunun 'Suudi yargısına inancı sonsuz'

Kaşıkçı'nın oğlunun 'Suudi yargısına inancı sonsuz'