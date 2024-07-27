Berlin'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
Berlin/Stockholm/Londra
Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı.
Tempelhof semtindeki Platz der Luftbrücke metro istasyonunun önünde İsrail’in saldırılarını protesto etmek için toplanan yaklaşık 1500 kişi, Kreuzberg'e doğru yürüyüşe geçti.
Almanya'yı İsrail'e verdiği destek nedeniyle eleştiren göstericiler, "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor", "Soykırımı durdurun", "Gazze'nin işgaline hayır" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.
Göstericiler, "Çocuk katili Netanyahu", "Netanyahu terörist", "İsrail terör devleti", "Filistin’e özgürlük" ve "Boykot İsrail" sloganları attı.
Bu arada, yürüyüş sonunda İsrail bayraklarını açan bir grup, gösteriyi provoke etmeye çalıştı.
Polis, Filistin gösterisine katılanlar ile provokasyon yapanların arasına polis araçlarını yerleştirerek gerilimin artmasını engelledi.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri Moritzplatz Meydanı'nda sona erdi.
ABD'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
ABD’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.
İsveç’in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılarını protesto etmek isteyen Filistin destekçileri, Odenplan bölgesinde bir araya geldi.
Buradan ABD’nin Stockholm Büyükelçiliği'ne yürüyen göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların savaş suçu kabul edilmesini istedi.
Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşma yapmasını da kınadı.
Gazze'ye saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunan göstericiler, "Özgür Filistin, Özgür Gazze", "Soykırımı durdurun", "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdı.
"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ABD’nin ortak olduğunu belirtti.
"Yüzlerce ABD’li siyasetçi alkışladı"
Eylemde AA muhabirine konuşan Dror Feiler isimli Yahudi asıllı İsveçli aktivist, "Filistinlilere desteğimizi göstermek için buradayız çünkü buna her zamankinden daha fazla ihtiyaçları var." dedi.
Filistinlilerin mücadelesinin 1947’den beri devam ettiğini belirten Feiler, "Ne yazık ki dünyada, özellikle de Batıda insanlar görmezden geliyor. İsrail’in yaptıklarını, soykırımı ve Gazze’deki eylemlerini kabul etmeyi seçiyorlar." diye konuştu.
Netanyahu’nun ABD Kongresindeki konuşmasına da değinen Feiler, bunun, "Kongredeki en utanç verici konuşma" olduğunu söyledi.
Feiler, "O 54 dakikalık utanmaz yalanlarla dolu konuşmayı, ABD’yi ve birçok konuda dünyayı yöneten yüzlerce Amerikalı siyasetçi alkışladı." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.