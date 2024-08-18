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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek için gösteri yapıldı.

Erbil Başay  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Erbil Başay/AA

Berlin

Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Kreuzberg ilçesindeki Moritzplatz metro istasyonunun yakınında yüzlerce kişi toplandı.

Buradan yürüyüşe geçen göstericiler, Filistin bayrakları ile "Bir soykırım diğerini haklı çıkarmaz", "Almanya'nın sessizliği suç ortaklığıdır", "15 bin çocuk öldürüldü" ve "Bütün ebeveynler aynı dilde ağlar" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Eylemde, "Cinayeti ve savaşı durdurun", "Göreceksiniz Filistin özgür olacak", "Hepimiz Filistinliyiz", "Çocuk katili İsrail", "Soykırımı durdurun" ve "İsrail terör devletidir" sloganları atıldı.

Birçok gösterici gözaltına alındı

Yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan Axel Springer Medya Grubu binası önünde toplanan bir grup, İsrail bayrakları açarak gösteriyi provoke etmeye çalıştı.

Filistin'e destek eylemine katılanlar ile provokasyon yapmaya çalışanların arasına giren polis ekipleri gerilimin artmasını önledi.

Göstericiler eylemi uzun süre bu bölgede sürdürdü. Polis eylemin sonlandırıldığı anonsu yaparak göstericilerin ayrılmalarını istedi. Bu çağrıya uymayan göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı ve birçok gösterici gözaltına alındı.

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