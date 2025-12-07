Benin'de devlet televizyonu yayınında bir grup asker, darbe yaptıklarını duyurdu
Benin'de devlet televizyonu yayınında bir grup asker, yönetime el koyduklarını açıkladı.
Cotonou
Devlet televizyonundaki yayında kendilerini "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" olarak adlandıran grup, "hükümetin feshedildiğini" duyurdu.
Askeri grup, "Cumhurbaşkanı Patrice Talon ve tüm devlet yetkililerinin görevden alındığını" belirtti.
