Dünya

Benin'de devlet televizyonu yayınında bir grup asker, darbe yaptıklarını duyurdu

Benin'de devlet televizyonu yayınında bir grup asker, yönetime el koyduklarını açıkladı.

Şilan Turp  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Benin'de devlet televizyonu yayınında bir grup asker, darbe yaptıklarını duyurdu

Cotonou

Devlet televizyonundaki yayında kendilerini "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" olarak adlandıran grup, "hükümetin feshedildiğini" duyurdu.

Askeri grup, "Cumhurbaşkanı Patrice Talon ve tüm devlet yetkililerinin görevden alındığını" belirtti.

