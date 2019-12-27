Euro
6.66
Dolar
5.96
BIST 100
113,683.60
Altın
1,513.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Benazir Butto ilk kez öldürüldüğü yerde anıldı

Eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto, 12 yıl sonra ilk kez, suikaste uğrayarak hayatını kaybettiği yerde anıldı.

Behlül Çetinkaya   | 27.12.2019
Benazir Butto ilk kez öldürüldüğü yerde anıldı Fotoğraf: Behlül Çetinkaya/AA

Ravalpindi

Benazir Butto ilk kez öldürüldüğü yerde anıldı

Uğradığı suikastle hayatını kaybeden eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto, 12 yıl sonra ilk kez öldürüldüğü yerde anıldı. Bu zamana kadar suikastin düzenlendiği Ravalpindi kentinin Liyakat Bağ parkında anma etkinliği düzenlemeye izin vermeyen Pencap eyalet hükümeti, bu yıl ilk kez izin verdi. Anma etkinliği için ülkenin dört bir yanından otobüslerle parka vatandaşlar gelirken Butto'nun partisi Pakistan Halk Partisi (PPP) de anma etkinliğine tam kadro katıldı. ( Behlül Çetinkaya - Anadolu Ajansı )

Bugüne kadar suikastin düzenlendiği Ravalpindi kentinin Liyakat Bağ Parkı'nda anma etkinliği düzenlenmesine izin vermeyen Pencap Eyalet Hükümeti, bu yıl ilk kez izin verdi. 

Ülkenin dört bir yanından otobüslerle vatandaşların gediği anma etkinliğine, Butto'nun partisi Pakistan Halk Partisi (PPP) tam kadro katıldı.

Butto'nun oğlu ve PPP lideri Bilaval Butto-Zerdari, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, annesinin tüm siyasi hayatı boyunca diktatörler ve darbecilerle mücadele ettiğini söyledi.

Pakistan'ın bugün kullandığı balistik füze teknolojilerinin de annesinin başbakanlığı döneminde ülkeye kazandırıldığını kaydeden Butto-Zerdari, "Rakipleri bir kadından yönetici olamayacağını söylerken tüm dünya Müslüman bir ülkenin ilk kez bir kadın tarafından yönetildiğine şahitlik etti." diye konuştu.

Butto'nun sürgünde olmasına rağmen Pakistan'da demokrasinin yerleşmesine katkı için suikastinden günler önce ülkesine döndüğünü ifade eden Butto-Zerdari, "Annem Pakistan'da demokrasinin başarı olup olmadığını görmek için ülkesine dönmüştü ancak (Pakistan'ın kurucusu) Muhammed Ali Cinnah'ın bize bıraktığı Pakistan bu değildi. Butto'nun tahayyül ettiği Pakistan'ı kurmak için çalışmalıyız." dedi.

Müslüman bir ülkeyi yöneten ilk kadın

Pakistan'ın seçimle göreve gelen ilk Başbakanı Zülfikar Ali Butto'nun kızı olan Benazir Butto, 1988'de Pakistan'ı ve Müslüman bir ülkeyi yöneten ilk kadın olarak tarihe geçmişti.

Dönemin Cumhurbaşkanı tarafından iki yıl sürdürdüğü görevinden yolsuzluk iddiaları nedeniyle alınan Butto, 1993'te seçimlerden tekrar lider olarak çıkmış ve ikinci kez başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

İkinci başbakanlık görevinden de 3 yıl sonra benzeri iddialarla alınan Butto, 1999 yılında kendi isteğiyle Pakistan'dan ayrılmış ve 2007 yılına kadar ülkeye dönmemişti.

Ülkede düzenlenen 2008 seçimlerine katılmak için Ekim 2007'de Pakistan'a dönen Butto, Aralık 2007'de silahlı bir canlı bombanın önce ateş etmesi ardından da kendini patlatması sonucu hayatını kaybetmişti.

Butto, Larkana kenti yakınlarındaki ailesi adına yapılan anıt mezara defnedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya krizi ve Akdeniz’de derin jeopolitik dönüşüm
Afrika frank zincirinden kurtuluyor
Ticaret savaşları sona mı eriyor?
BAE-Suudi ekseninin Doğu Akdeniz siyaseti gerilim üretiyor
Protesto gösterilerinin ardından İran'da siyaset ısınıyor

Benzer haberler

Benazir Butto ilk kez öldürüldüğü yerde anıldı

Benazir Butto ilk kez öldürüldüğü yerde anıldı

Hint ve Pakistan askerleri Keşmir'de çatıştı: 6 asker öldü

Pakistan'da 2019'a Keşmir ve siyasi yargılamalar damga vurdu

Pakistan iki noktada petrol ve doğal gaz buldu

Pakistan iki noktada petrol ve doğal gaz buldu
TUSAŞ Pakistan'ın ilk teknoparkında yerini aldı

TUSAŞ Pakistan'ın ilk teknoparkında yerini aldı
Hindistan'da Müslüman göçmenlerin aleyhine değiştirilen yasaya karşı gösteriler sürüyor

Hindistan'da Müslüman göçmenlerin aleyhine değiştirilen yasaya karşı gösteriler sürüyor