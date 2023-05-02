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Dünya

Belçikalıların çoğu işinden memnun değil

Belçika'da yapılan anket, katılımcıların yüzde 77'sinin işinden memnun olmadığını, yüzde 38'inin istifa etmeyi düşündüğünü ortaya koydu.

Selen Temizer  | 02.05.2023 - Güncelleme : 02.05.2023
Belçikalıların çoğu işinden memnun değil

Brüksel

Özel sağlık sigortası şirketi Alan tarafından yapılan ankete göre, Belçika'da 2 bin 600 katılımcının yüzde 77'si işiyle ilgili "hayal kırıklığı" yaşarken, yüzde 38'i ise istifa etmek istiyor.

İstifa etmek isteyenlerin yüzde 13'ü, bunu yakın zamanda yapmayı hedeflerken, yüzde 25'inin ise henüz net bir planı yok.

Anketle ilgili yerel basına değerlendirmede bulunan Gent kentindeki Vlerick Business School profesörü Dirk Buyens, sorunun sebebinin esnek çalışma sistemi olduğunu söyledi.

Buyens, Kovid-19 salgınından bu yana uygulanan bu sistem gereği esnek saatlerde ve evden çalışmanın ya da ofiste sınırlı sayıda meslektaş ile çalışmanın, sosyal teması azalttığı, iş memnuniyetsizliğini artırdığını belirtti.

Belçika, Kasım 2022'de başlayan uygulamayla çalışanlara haftalık mesai saatlerini 5 gün yerine 4 günde tamamlama imkanını Avrupa Birliği (AB) içinde tanıyan ilk ülke olmuştu ancak insan kaynakları danışmanlık şirketi Securex'in yaptığı araştırma, ülkede bu uygulamanın neredeyse hiç rağbet görmediğini ortaya koymuştu.


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